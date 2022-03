Mit einem Antikriegsplakat stürmte die Journalistin Marina Ovsyannikova am Montagabend die Hauptnachrichtensendung des russischen Staatsfernsehens. (IMAGO/Italy Photo Press)

Dies könne entweder in der Botschaft oder über einen Asylantrag geregelt werden, sagte Macron bei einer Pressekonferenz in Paris. Er werde diese Lösung sehr direkt und konkret in seinem nächsten Gespräch mit Kremlchef Putin vorschlagen.

Owssjannikowa hatte in den Hauptnachrichten des russischen Staatsfernsehens ein Protestplakat gegen den Krieg in der Ukraine in die Kamera gehalten. Gestern wurde sie zu einer Geldstrafe verurteilt, weil sie in einem zuvor aufgenommenen Video zu Protesten gegen den Krieg aufgerufen hatte. Ob es weitere juristische Konsequenzen gibt, steht noch nicht fest. Ihr Anwalt befürchtet, dass sie wegen ihres Protestes im Fernsehen nach dem neuen russischen Mediengesetz zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt werden könnte.

