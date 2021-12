Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat Bundeskanzlerin Angela Merkel für ihre Amtszeit gedankt. (Archivbild) (picture alliance / dpa / MAXPPP / Sébastien Muylaert)

Macron schrieb per Twitter wörtlich: "Danke, dass du die Lehren der Geschichte nie vergessen und so viel für und mit uns getan hast, um Europa voranzubringen". Er teilte dazu ein Video, das etliche gemeinsame Auftritte der beiden in den vergangenen Jahren zeigt.

Diese Nachricht wurde am 08.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.