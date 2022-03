Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (picture alliance / Sputnik Kremlin Pool Photo / AP)

Präsident Macron sagte, er würde den Begriff "Schlächter" nicht verwenden. Es gelte, eine Eskalation der Worte wie der Handlungen im Ukraine-Krieg zu verhindern. Biden hatte Putin bei seinem gestrigen Besuch in Polen angesichts des Leids der ukrainischen Zivilbevölkerung "Schlächter" genannt. Außerdem sprach er von Putin bereits als "Kriegsverbrecher" und "mörderischen Diktator", der nicht an der Macht bleiben dürfe. Sowohl das Weiße Haus als auch US-Außenminister Blinken haben die Worte Bidens inzwischen klargestellt und betont, die USA strebten nicht den Regimewechsel in Moskau an. Der Kreml hatte empört auf Bidens Aussagen reagiert.

Neben Solidaritätsbekundungen für verbündete Staaten hatte Biden die Welt gestern auf einen langen Konflikt um die künftige internationale Ordnung eingeschworen. Es gehe um eine - Zitat - "große Schlacht zwischen Demokratie und Autokratie".

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Diese Nachricht wurde am 27.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.