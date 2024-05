Der französische Staatschef Emmanuel Macron beginnt heute einen dreitägigen Staatsbesuch in Deutschland (picture alliance / Sipa USA / Kommersant Photo Agency)

Zum Auftakt will Bundespräsident Steinmeier mit seinem Gast das Demokratiefest zum 75. Jahrestag des Grundgesetzes in Berlin besuchen. Beide wollen heute auch vor die Presse treten. Morgen will Macron in Dresden eine Rede an die europäische Jugend halten. Er reist dann weiter nach Münster, wo ihm der Preis des Westfälischen Friedens verliehen wird. Der dreitägige Staatsbesuch geht am Dienstag in ein deutsch-französisches Regierungstreffen in Meseberg über.

Diese Nachricht wurde am 26.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.