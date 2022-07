Zentrifugen für die Urananreicherung in der Atomanlage Nathans (dpa-news / Iranian State Television Irib)

Laut dem Elysee-Palast in Paris forderte er den iranischen Präsidenten Raisi in einem Telefonat auf, eine klare Entscheidung für eine Einigung zu treffen und zur Umsetzung der Verpflichtungen aus dem Vertrag zurückzukehren. Macron sei überzeugt, dass ein Ergebnis immer noch möglich sei. Das bereits 2015 vereinbarte Atomabkommen sollte verhindern, dass Teheran an Kernwaffen gelangt. Nachdem die USA den Vertrag 2018 unter dem damaligen Präsidenten Trump gekündigt hatten, sah sich auch der Iran nicht mehr an alle Auflagen gebunden. Anläufe für eine Wiederbelebung scheiterten bislang. Die Regierung in Teheran bestreitet, an Atomwaffen zu arbeiten und betont, nur eine zivilen Nutzung der Kernkraft anzustreben.

Erst im Juni ließ sie Überwachungskameras der Internationalen Atomenergiebehörde in iranischen Nuklearanlagen abbauen.

Diese Nachricht wurde am 24.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.