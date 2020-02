Frankreichs Präsident Macron hat die Europäer aufgefordert, ihre Sicherheit stärker in die eigene Hand zu nehmen.

Die Länder könnten sich angesichts des nuklearen Wettrüstens nicht auf eine Rolle als Zuschauer beschränken, sagte Macron in einer Grundsatzrede zur Verteidigungspolitik seines Landes in Paris. In diesem Zusammenhang bot er den europäischen Partnern einen strategischen Dialog über die atomare Abschreckung an. Denkbar sei auch eine Beteiligung an entsprechenden französischen Militärübungen. Mit anderen Nationen teilen aber wolle man das nationale Atomarsenal nicht, betonte Macron. Er hatte sich bereits in der Vergangenheit dafür ausgesprochen, dass Europa sich in der Verteidigungspolitk unabhängiger von den USA macht.