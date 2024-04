Europäische Verteidigung

Frankreichs Präsdient Macron (picture alliance / dpa / Vaclav Salek)

Macron sagte in einem Zeitungsinterview, er wolle eine Diskussion darüber auslösen, inwiefern eine atomare Bewaffnung zum gemeinsamen Militärkonzept in der Europäischen Union gehören könne. Bereits am Donnerstag hatte Macron das Thema in einer Rede an der Pariser Universität Sorbonne erwähnt. Er bezeichnete die Nuklearwaffen seines Landes als "unumgängliches Element der Verteidigung". Frankreich ist seit dem Ausscheiden Großbritanniens aus der Europäischen Union das einzige Land im Staatenbündnis, das über eine atomare Bewaffnung verfügt.

