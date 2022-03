Der französische Präsident Emmanuel Macron unternimmt diplomatische Schritte, um den Krieg in der Ukraine zu beenden. (picture alliance/ASSOCIATED PRESS/Stephanie Lecocq)

Wie der Élysée-Palast mitteilte, brachte Macron in dem Gespräch seine Besorgnis über die Lage in der Hafenstadt zum Ausdruck und forderte humanitäre Zugänge. Nach Angaben des Kremls sagte Putin zu, dass die russische Armee alles Mögliche unternehme, um das Leben von Zivilisten zu schützen. Zuvor hatte bereits Bundeskanzler Scholz mit Putin telefoniert. Wie ein Regierungssprecher in Berlin mitteilte, bekräftigte Scholz seine Forderung nach einem möglichst baldigen Waffenstillstand.

Auch US-Präsident Biden und Chinas Staatschef Xi sprachen miteinander. Wie das chinesische Außenministerium mitteilte, drängte Xi auf Verhandlungen zur Beendigung des Krieges in der Ukraine. Auch die Nato müsse Gespräche mit Russland aufnehmen, um tiefer liegende Konflikte zu lösen, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 19.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.