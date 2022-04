Macron fordert neue Sanktionen gegen Russland. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS)

Auch Bundeskanzler Scholz sprach von Kriegsverbrechen und kündigte weitere Sanktionen an. Die Ukraine machte Russland ebenfalls für den Tod von zahlreichen Zivilisten in der Kleinstadt bei Kiew verantwortlich. Die Regierung in Moskau wies die Vorwürfe zurück und beschuldigte ihrerseits die Ukraine, die USA und die Nato der Manipulation und Provokation.

Der Vorsitzende des Europa-Ausschusses des Bundestages, Hofreiter, plädierte für einen Stopp deutscher Energieimporte aus Russland. Dies sei zwar schwer umzusetzen, aber dennoch möglich, sagte der Grünen-Politiker im Deutschlandfunk . Derzeit subventioniere Deutschland das Putin-Regime mit hunderten Millionen Euro täglich. Die Juso-Vorsitzende Rosenthal sagte ebenfalls im Deutschlandfunk , die Kriegsverbrechen in der Ukraine dürften nicht unbeantwortet bleiben. Deshalb sollte ein Ölembargo gegen Russland verhängt werden.

04.04.2022