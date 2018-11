Dutzende Staats- und Regierungschefs aus aller Welt sind nach Paris gereist, um dort der Opfer des Ersten Weltkriegs zu gedenken. Heute vor genau 100 Jahren wurde der Waffenstillstand mit dem Deutschen Reich in der Nähe von Compiègne in Nordfrankreich unterschrieben. Um 11 Uhr läuteten in ganz Frankreich die Glocken - ähnlich wie vor 100 Jahren; damals hatte das Glockengeläut den Menschen die Unterzeichnung verkündet.

Frankreichs Staatspräsident Macron hatte unter anderem Bundeskanzlerin Merkel, die Präsidenten Russlands, der USA und der Türkei, Putin, Trump und Erdogan zu den Gedenkfeierlichkeiten eingeladen. Bei der zentralen Zeremonie am Triumphbogen in Paris mahnte Macron die Verantwortung der Länder in der Welt für Frieden an. Man kenne den Preis des Krieges und müsse daher für Frieden und eine bessere Welt kämpfen, sagte Macron bei den Feierlichkeiten anlässlich des Endes des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren.



Die Lehre aus dem Krieg könne nicht sein, dass ein Volk gegen ein anderes ausgespielt werde. Macron kritisierte, es seien neue Nationalismen entstanden. Deshalb sei es wichtig, Ungerechtigkeiten und der Verbreitung von Lügen entgegenzutreten. Zudem erinnerte der Präsident an die Opfer des Krieges und betonte, man müsse denen würdig sein, die für Frieden gestorben seien.



Als Zeichen der Versöhung legten die anwesenden Staats- und Regierungschefs einander die Hand auf die Schulter. Bundespräsident Steinmeier ist nach London gereist, wo er gemeinsam mit dem britischen Thronfolger Prinz Charles einen Kranz niederlegt und heute Abend mit Königin Elizabeth II. einen Gedenkgottesdienst besucht. In Deutschland erinnern die beiden großen Kirchen mit einem ökumenischen Gottesdienst im Berliner Dom an das Kriegsende.



Gestern hatten Merkel und Macron auf einer Waldlichtung Nahe der nordfranzösischen Stadt Compiègne zwei Gedenktafeln enthüllt. Damit sollte die Bedeutung der deutsch-französischen Aussöhnung im Dienste Europas und des Friedens gewürdigt werden.



Auf der Waldlichtung liegt seit den 1920er Jahren eine große Granitplatte mit der französischen Inschrift: "Hier unterlag am 11. November 1918 der verbrecherische Hochmut des Deutschen Reiches, besiegt von den freien Völkern, die zu unterjochen es beansprucht hatte." Vor dieser Granitplatte wurden nun von Merkel und Macron die zwei kleineren Tafeln mit einer versöhnlichen Inschrift enthüllt. Auf ihnen steht auf Deutsch und Französisch: "Anlässlich des 100. Jahrestages des Waffenstillstands vom 11. November 1918 haben der Präsident der Französischen Republik, Emmanuel Macron, und die Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland, Angela Merkel, die Bedeutung der deutsch-französischen Aussöhnung im Dienste Europas und des Friedens bekräftigt."



Macron sagte, es herrsche Frieden, weil Deutschland und Frankreich es so wollten. Wenn man die Soldaten ehren wolle, dürfe man nie wieder den niedrigsten Instinkten nachgeben oder den Versuchen, beide Länder zu trennen.



Merkel dankte Macron für das gemeinsame Gedenken und betonte, der heutige Tag sei nicht nur Mahnung, sondern auch Ansporn. Die gemeinsame Zeremonie in Compiègne bezeichnete die Kanzlerin als bewegend. Sie sei mit vielen Persönlichkeiten in Kontakt gekommen, die ihr und Macron noch einmal klargemacht hätten, dass Frieden nicht selbstverständlich sei, sondern die Menschen dafür weiter arbeiten müssten.



US-Präsident Trump sagte unterdessen wegen schlechten Wetters einen Besuch

im Wald von Belleau auf, in dem US-Truppen im Sommer 1918 rund 90

Kilometer nordöstlich von Paris einen deutschen Vorstoß auf die Hauptstadt aufhielten.