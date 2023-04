China-Besuch

Der chinesische Präsident Xi (links) und der französische Präsident Macron in der Provinz Guandong. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Jacques Witt)

Weiter hieß es, man lehne bewaffnete Angriffe auf Atomkraftwerke ab und unterstütze die Internationale Atomenergiebehörde, um die Sicherheit im ukrainischen AKW Saporischschja zu gewährleisten.

Von der Leyen mit Warnung an Peking

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hatte China vor Waffenlieferungen an Russland gewarnt. Nach gemeinsamen Gesprächen mit Staats- und Parteichef Xi sowie Frankreichs Präsident Macron sagte sie vor der Presse in Peking, dies wäre inakzeptabel. Sie setze vielmehr darauf, dass China Russland keinerlei militärische Ausrüstung direkt oder indirekt zur Verfügung stelle. Den Aggressor zu bewaffnen, wäre gegen internationales Recht und es würde die Beziehungen zur Europäischen Union erheblich schädigen. Als ständiges Mitglied im UNO-Sicherheitsrat habe China eine große Verantwortung, erklärte von der Leyen.

EVP-Vorsitzender Weber warnt vor Naivität

Der Vorsitzende der Europäischen Volkspartei, Weber, warnt vor Naivität im Umgang mit China. Der CSU-Politiker sagte der Funke Mediengruppe, leider sei noch immer keine europäische Strategie gegenüber Peking zu erkennen. Weber betonte, die EU müsse gemeinsam mit den USA agieren. Die Bilder des chinesischen Präsidenten Xi Jinping und des russischen Staatschefs Putin in Moskau hätten der Welt die Alternative gezeigt. Für Europa könne und dürfe diese Alternative keine Option sein.

Am Rande des Macron-Besuches wurden mehrere Wirtschaftsvereinbarungen unterschrieben, unter anderem von Airbus. Der Flugzeugbauer will eine zweite Montagelinie in seinem Werk in Tianjin bauen, um den wachsenden Luftverkehrsmarkt in China zu beliefern. Andere Abkommen unterzeichneten der französische Zughersteller Alstom sowie der weltweit zweitgrößte Stromerzeuger Électricité de France EDF.

