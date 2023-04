China-Besuch

Der chinesische Präsident Xi (links) und der französische Präsident Macron in der Provinz Guandong. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Jacques Witt)

Auch dabei gelang es ihm nach Agenturangaben nicht, dass China den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine verurteilt. In einer gemeinsamen Erklärung bekräftigen China und Frankreich lediglich ihre Bemühungen um Frieden in der Ukraine. Weiter hieß es, man lehne bewaffnete Angriffe auf Atomkraftwerke ab und unterstütze die Internationale Atomenergiebehörde, um die Sicherheit im ukrainischen AKW Saporischschja zu gewährleisten. Im Zuge des Macron-Besuches wurden auch mehrere Wirtschaftsvereinbarungen unterschrieben, unter anderem von Airbus. So will der Flugzeughersteller eine zweite Montagelinie in seinem Werk in Tianjin bauen, um den wachsenden Luftverkehrsmarkt in China zu beliefern.

Andere Abkommen unterzeichneten etwa der französische Zughersteller Alstom sowie der weltweit zweitgrößte Stromerzeuger, Électricité de France, EDF.

