Polen hat derzeit den EU-Ratsvorsitz inne. Sikorski schrieb, die EU müsse nun Stärke und Einheit zeigen. Außerdem warnte er in der Debatte um eine Friedenslösung für die Ukraine vor wirkungslosen Sicherheitsgarantien. "In internationalen Beziehungen gibt es nichts Gefährlicheres als leere Garantien", sagte Sikorski auf der Münchner Sicherheitskonferenz. "Es schadet dem Empfänger, weil es ihn zu mutig macht. Und es schadet dem Geber, weil es die Entscheidung über einen Konflikt in die Hände des Empfängers legt. Da sollten wir uns nicht hinbegeben."

US-Präsident Trump hatte kürzlich mit Russlands Staatschef Putin telefonisch die Aufnahme von Friedensgesprächen vereinbart und Selenskyj erst nachträglich darüber informiert. Dies weckte bei westlichen Verbündeten die Befürchtung, die Ukraine wie auch die europäischen Partner würden von den Gesprächen ausgeschlossen. Später stellte die US-Regierung klar, dass Kiew beteiligt werden solle. Bei der Münchner Sicherheitskonferenz sprach sich US-Vizepräsident Vance am Freitag auch für eine Beteiligung der Europäer an den Verhandlungen aus.

