Zwölfpunkteplan

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (picture alliance / dpa / MAXPPP)

Die Tatsache, dass sich Peking für Frieden einsetze, sei ausgesprochen gut, sagte er. Man müsse den Druck auf Russland weiter erhöhen. Macron kündigte an, Anfang April zu Gesprächen nach China zu reisen. Bundeskanzler Scholz sprach von einem Vorschlag "mit Licht und Schatten". Im chinesischen Papier gebe es Dinge, die bemerkenswert richtig seien, wie eine erneute Verurteilung des Einsatzes von Atomwaffen, führte er am Rande seiner Indien-Visite aus. Bundesverteidigungsminister Pistorius sagte im "Interview der Woche des Deutschlandfunks", wenn China angeblich plane, Kamikaze-Drohnen an Russland zu liefern, und zur gleichen Zeit einen Friedensplan vorlege, stimme ihn das nachdenklich. Zuvor hatten Russland und die Ukraine die chinesische Initiative grundsätzlich begrüßt. Präsident Selenskyj meinte, mit einigen Punkte stimme er überein. Es sei nicht schlecht, dass China begonnen habe, über Frieden in der Ukraine zu sprechen. Er stellte ein Treffen mit Staatschef Xi in Aussicht. Das Außenministerium in Moskau erklärte, man teile die Überlegungen Pekings.

China hatte am Freitag einen Zwölf-Punkte-Plan vorgelegt, in dem unter anderem ein Waffenstillstand und Verhandlungen, aber auch die Aufhebung aller Sanktionen gegen Russland gefordert werden.

Diese Nachricht wurde am 26.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.