Moskau, Russland: Russlands Präsident Putin und Frankreichs Präsident Macron (Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP/dpa)

Nach dem mehrstündigen Treffen sagte Macron, in der Ukraine-Krise müsse der Friedensplan für den Donbass strikt und komplett umgesetzt werden. Dies erfordere auch Schritte von der Ukraine. Um Frieden und Sicherheit in Europa zu garantieren, könnten auf dem Fundament bestehender Vereinbarungen neue und innovative Lösungen für konkrete Sicherheitsgarantien geschaffen werden. Putin sprach sich erneut gegen eine Erweiterung der Nato aus und warf der Ukraine unter anderem vor, Soldaten im Grenzgebiet zusammenzuziehen. Er sagte jedoch auch, Macron habe einige Ideen, die als Basis für gemeinsame Schritte dienen könnten.

Der französische Präsident reist heute nach Kiew zu Gesprächen mit Staatschef Selenskyj. Am Abend wird Macron in Berlin erwartet, wo Beratungen mit Bundeskanzler Scholz und dem polnischen Präsidenten Duda geplant sind. Bundesaußenministerin Baerbock will sich heute in der Ostukraine über die Lage in dem Konfliktgebiet informieren.

