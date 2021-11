Der französische Präsident Emmanuel Macron (picture alliance/ASSOCIATED PRESS/Stephanie Lecocq)

Der französische Präsident Macron nannte das Vorgehen des britischen Premiers Johnson "unseriös", nachdem dieser ein persönliches Schreiben an Macron auf Twitter veröffentlicht hatte. Frankreich lud daraufhin die britische Innenministerin Patel von einem Treffen am Sonntag in Calais aus. Nun findet es nur mit den zuständigen Ministern von Frankreich, Belgien, den Niederlanden und Deutschland sowie Vertretern der EU-Kommission statt. Johnson erklärte inzwischen, er bedauere die Veröffentlichung des Schreibens nicht.

Am Mittwoch waren mindestens 27 Menschen im Ärmelkanal ertrunken. Seit Beginn des Jahres haben circa 31.500 Flüchtlinge versucht, von Frankreich nach Großbritannien zu kommen. Die Zahl hat sich seit August verdoppelt.

Diese Nachricht wurde am 26.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.