Jahrestag von Razzien gegen Juden in Frankreich

Emmanuel Macron während eines Besuchs der neu eingeweihten Shoah-Gedenkstätte am ehemaligen Bahnhof von Pithiviers neben dem Shoah-Überlebenden Marcel Sztejnberg (Christophe Petit Tesson / EPA / AP / dpa)

Anlässlich des 80. Jahrestages der größten Massenverhaftung von Juden in Frankreich während des Zweiten Weltkrieges sagte er in Pithiviers, Antisemitismus sei immer noch in der Gesellschaft präsent und teilweise sogar weiter verbreitet als noch vor einigen Jahren. Es sei heute wichtiger denn je, die Geschichte in Erinnerung zu rufen.

Am 16. und 17. Juli 1942 hatten französische Polizisten im Auftrag der deutschen Besatzer rund 13.000 Juden festgenommen, darunter mehr als 4.000 Kinder. Sie wurden später in deutsche Vernichtungslager deportiert. Erst 1995 entschuldigte sich der damalige Staatspräsident Chirac.

