Afrika-Reise von Frankreichs Präsident Macron (dpa-news/Samy Ntumba Shambuyi)

In einem Gespräch mit Präsident Tshisekedi sicherte Macron 34 Millionen Euro Aufbauhilfe für den Osten des Landes zu, in dem seit Jahrzehnten ein Konflikt tobt. Zudem kündigte Macron Sanktionen für jede Partei an, die versuche, die dortigen Friedensbemühungen zu torpedieren. Im Ostkongo kämpfen Rebellen-Milizen und die Armee um die Kontrolle und um die reichen Rohstoffvorkommen. Tausende Menschen wurden getötet, Hunderttausende vertrieben. Weitere Stationen von Macrons Reise waren Gabun, Angola sowie die Republik Kongo.

Diese Nachricht wurde am 04.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.