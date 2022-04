Telefonat mit Selenskyj

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will die Ukraine weiter unterstützen. (picture alliance/dpa/Sputnik/Alexey Vitvitsky)

Macron sagte in einem Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj, er wolle in seiner zweiten Amtszeit aktiv an der Wiederherstellung der Souveränität und der territorialen Integrität des Landes arbeiten. Das solle in Abstimmung mit den Verbündeten geschehen. Macron betonte nach Angaben des Elysée-Palastes, es werde weitere militärische und humanitäre Hilfen geben. Laut Präsidialamt hat Frankreich bislang mehr als 615 Tonnen an humanitären Gütern geschickt, darunter Generatoren für Krankenhäuser. Bei den Waffen wurden unter anderem Panzerabwehrraketen und Haubitzen geliefert.

Diese Nachricht wurde am 30.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.