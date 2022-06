Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (picture alliance/dpa/MAXPPP)

Eine Sprecherin sagte in Paris, das Regieren werde künftig komplizierter. Das Wahlbündnis Macrons hatte bei der zweiten Runde der Wahl mit 245 Mandaten die absolute Mehrheit in der Nationalversammlung klar verfehlt. Um allein regieren zu können, wären 289 Sitze nötig gewesen. Eine solche Situation hat es in Frankreich zuletzt 1988 gegeben.

Das links-grüne Wahlbündnis Nupes und die Rechtspopulisten kündigten bereits Widerstand gegen Reformvorhaben von Macron wie die Rente mit 65 an. Auch die konservativen Republikaner des einstigen Präsidenten Sarkozy wollen Macron nicht unterstützen. Sie kündigten aber eine konstruktive Politik an.

