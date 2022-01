Emmanuel Macron und Wladimir Putin telefonierten im Ukraine-Konflikt bereits zum zweiten Mal miteinander. Unser Archivbild stammt aus 2017 und zeigt ein Treffen der beiden Präsidenten. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko, pool)

Im Anschluss an das Gespräch ließ Macron mitteilen, es sei über die von Russland erbetenen Sicherheitsgarantien gesprochen worden. Einzelheiten wurden nicht genannt. Zudem hätten beide Seiten begrüßt, dass die Gespräche im sogenannten Normandie-Format wieder aufgenommen worden seien.

Zuvor hatten sich Russland und die USA zu Beginn einer Sitzung des UNO-Sicherheitsrates in New York im Ukraine-Konflikt gegenseitig Vorwürfe gemacht. Der russische UNO-Botschafter Nebensia warf den Vereinigten Staaten vor, mit unbegründeten Anschuldigungen die internationale Gemeinschaft täuschen zu wollen. US-Botschafterin Thomas-Greenfield erklärte indes, die Stationierung von mehr als 100.000 russischen Soldaten an der Grenze zur Ukraine sei eine Bedrohung der internationalen Sicherheit und rechtfertige eine öffentliche Debatte bei den Vereinten Nationen. Russland war mit seinem Antrag gescheitert, die von den USA beantragte Sitzung im Sicherheitsrat zu verhindern.

