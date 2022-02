Der französische Präsident Emmanuel Macron unternimmt weitere Vermittlunsgversuche. (picture alliance/ASSOCIATED PRESS/Stephanie Lecocq)

Macron will den russischen Präsidenten Putin Zusagen zum Abbau der Spannungen abringen, hieß es im Vorfeld seiner Abreise. Bereits in der vergangenen Woche hatte der französische Präsident telefonisch Versuche unternommen, den Konflikt zu entschärfen. Am Dienstag wird Macron in der ukrainischen Hauptstadt Kiew erwartet, um mit der Gegenseite zu sprechen. Kurz vor seinem Abflug nach Moskau telefonierte er noch einmal mit US-Präsident Biden. Nach franzöischen Regierungsangaben diente das Gespräch der Koordinierung des bevorstehenden Treffens mit Putin.

Russland hat inzwischen mehr als 100.000 Soldaten in der Nähe zur ukrainischen Grenze stationiert. Die russische Regierung verlangt Sicherheitsgarantien der Nato und der USA. Unter anderem solle die sich Nato verpflichten, die Ukraine als potenziellen Bündnispartner auszuschließen.

Diese Nachricht wurde am 07.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.