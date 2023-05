Krieg in Ukraine

Frankreichs Präsident Macron stellt die Ausbildung ukrainischer Piloten für Kampfjets in Aussicht (Archivbild). (picture alliance / AA / Mustafa Yalcin)

Macron sagte am Abend im französischen Sender "TF1", die Ausbildung könne ab jetzt losgehen. Mehrere europäische Länder seien zu dem Schluss gekommen, dass es notwendig sei, damit zu beginnen. Die Frage, ob Frankreich auch Kampfjets liefern werde, verneinte Macron.

Der britische Premier Sunak betonte nach einem Treffen mit Selenskyj, sein Land wolle ukrainische Piloten recht bald an westlichen Jets ausbilden. Jedoch hat auch Großbritannien nach Angaben eines Regierungssprechers keine Pläne, der Ukraine Kampfjets zu liefern. Selenskyj hatte sich hingegen optimistisch mit Blick auf eine mögliche Lieferung durch westliche Staaten gezeigt. Der ukrainische Präsident ist nach seinem Besuch in mehreren europäischen Staaten, darunter auch in Deutschland, mittlerweile in die Ukraine zurückgekehrt.

