Im Ukraine-Konflikt gehen die diplomatischen Bemühungen zur einer friedlichen Beilegung weiter. (Efrem Lukatsky/AP/dpa)

Macron kam nach seinen Beratungen in Moskau heute mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskij zusammen. Dabei betonte er, der in Minsk ausgehandelte Friedensplan sei der einzige Weg, eine politisch dauerhafte Lösung zu erreichen.

Bis dahin werde es vermutlich noch Monate dauern. Zuvor hatte Macron erklärt, dass der russische Präsident Putin ihm zugesagt habe, auf eine weitere Eskalation an der russisch-ukrainischen Grenze zu verzichten. Selenskji sagte hierzu, er erwarte von Putin konkrete Maßnahmen, die belegten, dass er es ernst meine. Macron wird am Abend in Berlin zu Beratungen mit Bundeskanzler Scholz und dem polnischen Präsidenten Duda erwartet.

Bundesaußenministerin Baerbock drängte auf die Einhaltung des Minsker Abkommens. Der Vertrag müsse wieder mit Leben gefüllt werden, sagte die Grünen-Politikerin bei einem Besuch in der umkämpften Ost-Ukraine.

Diese Nachricht wurde am 08.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.