Frankreich vor der Stichwahl

Macron und Le Pen äußern sich in TV-Debatte konträr zur EU

Vier Tage vor der Stichwahl um das Präsidentenamt in Frankreich liefern sich Amtsinhaber Macron und seine rechtspopulistische Herausforderin Le Pen im Fernsehen einen Schlagabtausch. Es ist die einzige TV-Debatte vor der Abstimmung am Sonntag. Beide stehen sich bereits zum zweiten Mal in einer Stichwahl um das Präsidentenamt gegenüber.

20.04.2022