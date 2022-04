Frankreich vor der Stichwahl

Macron und Le Pen stehen sich in Fernsehduell gegenüber

Es dürfte spannend werden: Vier Tage vor der Stichwahl um das Präsidentenamt in Frankreich treffen am Abend Amtsinhaber Macron und seine rechtspopulistische Herausforderin Le Pen in einem Fernsehduell aufeinander. Es ist die einzige TV-Debatte vor der Stichwahl am Sonntag.

20.04.2022