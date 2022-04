Präsidentschaftswahl in Frankreich

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron während eines früheren Treffens mit der Chefin des Rassemblement National, Marine Le Pen. (picture alliance / abaca )

Kurz dahinter liegt der Linkspolitiker Mélenchon mit rund 20 Prozent. Die übrigen Bewerber folgen mit einigem Abstand. Insgesamt waren zwölf Kandidatinnen und Kandidaten angetreten. Die Stichwahl findet am 24. April statt.

Geringere Wahlbeteiligung

Knapp 49 Millionen Franzosen hatten sich für die Teilnahme an der Präsidentschaftswahl in diesem Jahr registriert. Bis 17.00 Uhr hatten nach Angaben des Innenministeriums in Paris knapp zwei Drittel ihre Stimme abgegeben. Mit 65,0 Prozent fiel die Beteiligung etwas niedriger aus als zum gleichen Zeitpunkt des ersten Wahlgangs 2017. Damals hatte sie bei 69,4 Prozent gelegen. Umfragen zufolge wussten drei von zehn Franzosen kurz vor der Wahl noch nicht, für wen sie stimmen werden. Auch die Bindung an eine Partei hat nachgelassen, es gibt weniger Stammwähler als früher.

Diese Nachricht wurde am 10.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.