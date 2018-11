Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Macron haben in Frankreich an das Ende des Ersten Weltkriegs vor einhundert Jahren erinnert. Gemeinsam besuchten sie eine Waldlichtung bei Compiègne. Dort hatten die Deutschen am 11. November 1918 den Waffenstillstand mit den Alliierten unterzeichnet und damit ihre Kapitulation besiegelt.

Es ist das erste Mal seit dem Zweiten Weltkrieg, dass ein deutscher Regierungschef diesen Ort besucht.



In der nationalen Gedenkstätte bei Compiègne werden Merkel und Macron einen Kranz niederlegen sowie eine Gedenkplakette einweihen. Mir ihr wird die "Bedeutung der deutsch-französischen Aussöhnung im Dienste Europas und des Friedens" gewürdigt. Zudem wollten sich beide in das Goldene Buch der Gedenkstätte eintragen.



Die Unterzeichnung findet in einem Nachbau des Eisenbahnwaggons statt, in dem der alliierte Oberkommandeur Ferdinand Foch den Deutschen 1918 die Friedensbedingungen überbracht hatte. Nach dem deutschen Einmarsch in Frankreich 1940 ließ Adolf Hitler denselben Waggon auf die Lichtung schaffen und diktierte den Franzosen dort persönlich die Kapitulation. Aus Macrons Umfeld hieß es, der "Ort der Revanche" werde durch den gemeinsamen Besuch mit Merkel zum Ort der "allerletzten Versöhnung" zwischen beiden Ländern.