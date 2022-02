Moskau, Russland: Russlands Präsident Putin und Frankreichs Präsident Macron (Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP/dpa)

Zum Auftakt seines Treffens mit Präsidet Macron in Moskau sagte Putin, er sehe, wie viele Anstrengungen vonseiten der französischen Behörden unternommen würden, um insbesondere eine Lösung für die Krise in der Ukraine zu finden. Macron erklärte, er hoffe, eine Deeskalation einleiten zu können. In einem Interview hatte der französische Präsident zuvor erläutert, man müsse eine weitere Verschärfung der Lage verhindern, um wieder Vertrauen aufzubauen. Es sei legitim für Russland, die Frage nach seiner eigenen Sicherheit zu stellen. Gleichzeitig dürfe es bei der Sicherheit und Souveränität der Ukraine oder irgendeines anderen europäischen Staates keine Kompromisse geben, betonte Macron.

