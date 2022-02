Russlands Präsident Wladimir Putin und sein französischer Kollege Emmanuel Macron bei einem Treffen am 29.5.2017 in der Galerie des Batailles in Versailles. (AFP / STEPHANE DE SAKUTIN)

Das teilte der Kreml am Abend in Moskau mit. Es habe einen ernsthaften und offenen Meinungsaustausch gegeben. Putin habe seine Gründe für den Einmarsch in die Ukraine erläutert, hieß es in der Mitteilung weiter. Beide hätten vereinbart, in Kontakt zu bleiben. Aus dem Élyséepalast in Paris verlautete, Macron habe Putin in Absprache mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj angerufen und das sofortige Ende der russischen Militäraktionen verlangt.

