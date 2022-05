Bundeskanzler Scholz und der französische Präsident Macron in Berlin. (AFP John MacDougall)

Macron besuchte am Abend zusammen mit Scholz das Brandenburger Tor in Berlin, das in den ukrainischen Nationalfarben blau und gelb erleuchtet war. Macron betonte, er sehe in der zurückhaltenden Rede von Wladimir Putin bei der Moskauer Militärparade noch keinen Fortschritt für den Ukraine-Konflikt. Was nun erreicht werden müsse, sei ein Waffenstillstand. Kanzler Scholz betonte, es sei aber nicht vorstellbar, dass die Ukraine einen, so wörtlich, "Diktatfrieden" akzeptiere und die Souveränität und Integrität als Nation infrage stelle.

Der ukrainische Präsident Selenskyj verlieh erneut seiner Hoffnung Ausdruck, dass seinem Land schon im Juni der Status eines EU-Beitrittskandidaten zuerkannt werde. Bundestagspräsidentin Bas sprach sich nach ihrer Rückkehr aus der Ukraine ebenfalls für einen baldigen EU-Beitritt des Landes aus. Verfahren und Zeitpläne müssten so beschleunigt werden, dass eine echte Perspektive daraus werde, sagte die SPD-Politikerin im ZDF.

