Ungarn und Tschechien haben mit Skepsis auf die Vorschläge von Frankreichs Präsident Macron zur Reform der EU reagiert.

Die Regierung in Budapest teilte mit, es sei zwar höchste Zeit, über die Zukunft Europas zu sprechen. Dennoch sei beispielsweise Macrons Haltung zur Zuwanderung falsch. Der tschechische Ministerpräsident Babis lehnte die Vorschläge aus Paris komplett ab. Sie gingen nicht in die richtige Richtung. In Deutschland waren Macrons Pläne auf ein überwiegend positives Echo gestoßen.



Der französische Staatschef hatte vor nationalistischer Abschottung gewarnt. Zudem schlug er unter anderem eine gemeinsame Grenzpolizei und eine europäische Asyl-Behörde vor.