Krawalle in Frankreich

Der französische Präsident Emmanuel Macron (AP / dpa / Stepanie Lecocq)

Portale wie Snapchat und Tiktok spielten eine erhebliche Rolle bei den Unruhen, sagte Macron nach einem zweiten Krisentreffen mit Ministern. Vielfach würden sich Randalierer online organisieren. Viele der zahlreichen Festgenommenen seien Jugendliche, sagte Macron weiter. Er forderte die Eltern auf sicherzustellen, dass ihre Kinder zu Hause blieben, damit sich die Unruhen nicht noch mehr ausweiteten.

Macron kündigte an, dass weitere Polizisten für den Einsatz mobilisiert würden. In der vergangenen Nacht waren bereits 40.000 Sicherheitskräfte landesweit eingesetzt worden. Nach einer Bilanz der Polizei wurden über 200 Beamte verletzt. 875 Menschen wurden nach Angaben des Innenministeriums festgenommen. 1.900 Fahrzeuge wurden in Brand gesteckt.

Auslöser der Krawalle ist der Tod eines Jugendlichen bei einer Polizeikontrolle.

Diese Nachricht wurde am 30.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.