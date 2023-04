Präsident Emmanuel Macron (picture alliance / AA / Mustafa Yalcin)

Er habe den Zorn seiner Landsleute vernommen, sagte er in einer Fernsehansprache. Dennoch sei der Schritt nötig gewesen, um die Rente eines jeden Einzelnen in Zukunft garantieren zu können. Stufenweise mehr zu arbeiten, produziere mehr Wohlstand für das ganze Land. Gegner der Reform hatten dazu aufgerufen, während der Rede vor Rathäusern Töpfe zu schlagen. Wenn Macron die Protestierenden nicht hören wolle, wollten diese ihm auch nicht zuhören, hieß es. Macron hatte am Wochenende die vom Verfassungsrat gebilligte Reform in Kraft gesetzt.

Diese Nachricht wurde am 17.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.