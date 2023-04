Frankreich

Macron verteidigt in Rede an die Nation seine Rentenreform

Der französische Präsident Macron hat in einer Rede an die Nation seine Rentenreform verteidigt. Er habe den Zorn seiner Landsleute vernommen, sagte er in einer Fernsehansprache. Dennoch sei der Schritt nötig gewesen, um die Rente eines jeden Einzelnen in Zukunft garantieren zu können.

17.04.2023