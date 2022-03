Emmanuel Macron (picture alliance / dpa / Sputnik / Alexey Vitvitsky)

Er sagte in einer Rede am Abend, auf dem informellen EU-Gipfel in Versailles in der kommenden Woche müsse darüber geredet werden. Europa könne bei seiner Verteidigung und Energieversorgung nicht länger von anderen abhängig sein, sondern müsse stärker in die eigene Unabhängigkeit investieren. Auch Frankreich werde seine Verteidigung weiter stärken.

Der russische Einmarsch in die Ukraine sei ein Epochenwechsel, so der französische Präsident. Der Krieg in Europa sei nicht mehr Teil der Geschichtsbücher, sondern der Gegenwart. Die Demokratie sei nicht mehr unumstößlich, vielmehr werde sie offen in Frage gestellt.

Diese Nachricht wurde am 02.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.