Es bestehe die Gefahr, dass Russland Chemie- oder Nuklearwaffen einsetze, sagte Macron in einem Interview mit den Zeitungen der Funke-Mediengruppe und weiteren europäischen Medien. Moskau habe einen Willen zur Eskalation. Den Test einer russischen Interkontinentalrakete am Mittwoch bezeichnete der französische Präsident als sehr besorgniserregend. Macron warnte vor einer "Unterjochung" Europas als Folge des Kriegs in der Ukraine und betonte zugleich, es sei notwendig, auch mit Russlands Präsident Putin im Gespräch zu bleiben.

Diese Nachricht wurde am 22.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.