Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (picture alliance / dpa / MAXPPP)

Präsident Macron sagte in Paris, während die Zahl französischer Soldaten verringert werde, solle die Zahl der afrikanischen Streitkräfte angehoben werden. Die französischen Stützpunkte würden - so wörtlich - "afrikanisiert". Nach den Worten Macrons werden die Militärbasen nicht geschlossen, sondern in Akademien umgewandelt oder als gemeinsame Stützpunkte mit örtlichen Soldaten weiterbetrieben.

Die Zahl der französischen Streitkräfte auf dem afrikanischen Kontinent war zuletzt von 5.000 auf 3.000 gesunken. Vor einem halben Jahr hatten sich Frankreichs Soldaten zudem angesichts der Machtverhältnisse im Land aus Mali zurückziehen müssen.

Die Ankündigung Macrons erfolgt kurz vor einer Afrika-Reise des französischen Präsidenten - unter anderem nach Gabun und Angola.

Diese Nachricht wurde am 27.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.