Im Rennen um die Präsidentschaft in Frankreich können die Wähler bei der Stichwahl in zwei Wochen zwischen Amtsinhaber Macron und Le Pen entscheiden. (dpa / picture alliance / Sebastien Botella )

Sein nächster Premierminister werde direkt mit der ökologischen Planung betraut sein, sagte Macron bei einem Wahlkampfauftritt in Marseille. Denn der Klimaschutz, dieser Kampf des Jahrhunderts, betreffe alle Lebens- und Politikbereiche. Frankreich könne die große Nation der Ökologie werden, erklärte Macron. Er steht in der entscheidenden Stichwahl am 24. April der Rechtspopulistin Le Pen gegenüber. Gegen ihre Person hatte es heute Demonstrationen in Frankreich gegeben. Le Pen bezeichnete diese bei einer Wahlkampfveranstaltung in Saint-Rémy-sur-Avre als zutiefst undemokratisch.

