Der französische Präsident Emmanuel Macron (picture alliance/ASSOCIATED PRESS/Stephanie Lecocq)

Macron kündigte in Paris an, er werde einen verbesserten Schutz der Außengrenzen des Schengenraums und eine gemeinsame Verteidigung in den Mittelpunkt stellen. Europa müsse frei entscheiden und sein Schicksal in die Hand nehmen. Zudem will Macron die EU nach der Corona-Krise wieder auf Wachstumskurs bringen und dazu die strikten EU-Regeln zur Staatsverschuldung überarbeiten. Angesichts des Klimawandels soll die seit langem diskutierte CO2-Steuer vorangetrieben werden. Ablehnend äußerte sich der französische Staatschef zu einem diplomatischen Boykott der Olympischen Spiele in Peking.

Diese Nachricht wurde am 10.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.