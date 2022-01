Frankreichs Präsident Macron spricht im Parlament in Straßburg. (dpa/Jean-Francois Badias)

Macrons Rede war stark von der Ukraine-Krise geprägt, nahm aber auch andere Themen in den Fokus, zum Beispiel das Verhältnis zu Afrika.

Die von Macron angedachte Sicherheitsordnung soll bereits in den kommenden Wochen ausgearbeitet werden. Der französische Präsident legte detailliert dar, wie er sich das vorstellt: So soll das Konzept von den europäischen Staaten entworfen, im Anschluss daran der Nato präsentiert - und schließlich auch als Vorschlag in die Verhandlungen mit Russland aufgenommen werden. Macron betonte, der Dialog mit Moskau bleibe essenziell.

"Unser Europa" als Macht des Friedens

Macron fand sehr grundsätzliche Begriffe und Prinzipien, die für ihn für sein Vorhaben. Ihm gehe es darum, "unser Europa" als Macht des Friedens und des Ausgleiches zu stärken. Auch Macron brachte, so wie zuletzt Bundesaußenministerin Baerbock, das Normandie-Format ins Gespräch, um der Ukraine-Krise zu begegnen. In dem Format beraten Deutschland und Frankreich mit der Ukraine und Russland, allerdings fand der letzte Gipfel dieser Art im Dezember 2019 statt.

Macron nannte Prinzipien für die neue europäische Sicherheitsordnung, die ihm vorschwebt. Dazu zählten der Verzicht auf Gewalt und Drohungen und die freie Entscheidung der Staaten, welchen Organisationen und Bündnissen sie angehören wollten, ebenso wie der Respekt vor der territorialen Integrität von Staaten.

Demokratie, Fortschritt und Frieden als Versprechen

Macron unterstrich, Europa sei auf drei großen Versprechen aufgebaut: Demokratie, Fortschritt und Frieden - und Europa habe bei diesen Versprechen Wort gehalten. Macron hob die EU-Grundrechtecharta hervor und schlug vor, auch Umweltschutz und das Recht auf Abtreibung sollten darin künftig Eingang finden. Große Herausforderungen seien auch die Themen Sicherheit und Digitalisierung.

Der französische Präsident forderte die EU im übrigen zu einer neuen Allianz mit Afrika auf. Im Februar ist ein Gipfel zwischen EU und Afrikanischer Union geplant. Macron sagte, die Schicksale der beiden Seiten des Mittelmeeres seien miteinander verbunden. Man könne auch das Thema der Migration nicht angehen, ohne deren tiefere Ursachen zu behandeln. Besonders wichtig sei der Kampf gegen illegale Migration und Schleusernetzwerke. Europa solle Afrika auch beim Kampf gegen den Terrorismus helfen, sagte Macron und verwies auf die Zusammenarbeit in der Sahelzone.

Ratsvorsitz von Slowenien übernommen

Frankreich hatte den Ratsvorsitz zum Jahresbeginn von Slowenien übernommen. Die französische Ratspräsidentschaft steht unter dem Motto: "Aufschwung, Kraft, Zugehörigkeit". Der Elysée-Palast veröffentlichte schon vor Macrons Rede einen humorvollen Tweet zu der Frage, ob Macron schon wieder über Europa sprechen wolle. Ja, schon wieder, heißt es darin ("Oui, encore").