Budapest: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (L) und der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban schütteln sich die Hände. (Attila Bisbenedekt/AFP)

Ungarn habe den erklärten Willen, sich bis zu den Parlamentswahlen im April in den Streitfragen mit Brüssel nicht zu bewegen, sagte Macron nach Gesprächen mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Orban in Budapest. Deshalb werde die EU keine Zahlungen aus dem Corona-Wiederaufbaufonds leisten. Man habe erneut festgestellt, dass man in Fragen der Rechtsstaatlichkeit, der Achtung von Minderheiten und der Bekämpfung von Diskriminierung und Korruption unterschiedlicher Meinung sei. In einer gemeinsamen Erklärung hatten Orban und Macron zuvor trotz der Differenzen ihren Willen zur Zusammenarbeit bekundet.

Diese Nachricht wurde am 14.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.