Der französische Staatspräsident Macron hat Deutschland aufgerufen, Europa in Zeiten eines neuen Nationalismus krisenfester zu machen.

Mit ihrem nachhaltigen Frieden hätten sich Deutschland und Frankreich zur treibenden Kraft Europas entwickelt, sagte Macron in seiner Rede zum Volkstrauertag im Bundestag. Jetzt sei es an der Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Als Herausforderungen nannte er die Sicherheitspolitik, den Klimawandel, aber auch die digitale Revolution. Deutschland und Frankreich müssten hier Verantwortung übernehmen mit dem Ziel, Europa zu einer größeren Souveränität in der Welt zu verhelfen. Darüber hinaus würdigte der französische Staatspräsident die deutsch-französische Freundschaft. Nach der zentralen Gedenkveranstaltung ist ein Treffen mit Bundeskanzlerin Merkel geplant.



Das Totengedenken im Bundestag sprach Bundespräsident Steinmeier. Er hatte zuvor gemeinsam mit dem französischen Staatsoberhaupt an der zentralen Gedenkstätte für die Opfer von Krieg und Gewalt der Bundesrepublik in Berlin einen Kranz niedergelegt. Zudem kamen beide mit Jugendlichen aus beiden Ländern zusammen, um über Ideen für den Frieden zu sprechen.