Frankreich

Macron zum zweiten Mal ins Amt des Präsidenten eingeführt

Der französische Präsident Macron ist zum zweiten Mal nach 2017 in das höchste Staatsamt eingeführt worden. In seiner Antrittsrede sprach er vor allem außenpolitische Probleme an - neben dem Krieg in der Ukraine auch die Corona-Pandemie und die Klima-Krise.

07.05.2022