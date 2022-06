Die Stichwahl zur Nationalversammlung 2022: Frankreichs Präsident Macron bei der Abgabe seines Stimmzettels in Le Touquet. (AFP)

Die Nationalversammlung hat 577 Sitze, eine Mehrheit ist also erst ab 289 Sitzen gegeben. Für Macron ging es bei dieser Wahl darum, sich auch in seiner zweiten Amtszeit eine Parlamentsmehrheit zu sichern. Dass es anders kam, gilt als schwerer Schlag für den französischen Präsidenten. Er steht nun unter Druck sowohl von links als auch von rechts. Eine "Kohabitation" aber bleibt ihm wohl erspart.

Linksbündnis zweitstärkste Kraft

Das neue Bündnis aus Sozialisten, Kommunisten und Grünen um den Linkspopulisten Jean-Luc Mélenchon ist im neuen Parlament mit 131 Sitzen vertreten. Mélenchon hatte sich vor der Wahl Hoffnungen auf das Amt des Premierministers gemacht. Die rechtspopulistische Partei "Rassemblement National" unter Marine Le Pen wird mit 89 Abgeordneten in die Nationalversammlung einziehen und damit drittstärkste Kraft. Das bedeutet, dass sie erstmals eine eigene Fraktion bilden kann, was ihr mehr Geld und mehr Redezeit einbringt. Die bisher größte Oppositionskraft im Parlament, die konservativen Republikaner und ihre Verbündeten, stürzten auf 74 Sitze ab.

Keine Kohabitation

Mit dem Ergebnis wird es für den französischen Präsidenten schwerer, Gesetze durch das Parlament zu bringen. Mit einer nun nur noch relativen Mehrheit sind er und seine Regierung gezwungen, sich Unterstützung aus den anderen Lagern zu suchen. Je nach Vorhaben werden sie sich auf Mitte-Links- oder Mitte-Rechts-Kräfte zu stützen versuchen. Möglicherweise sucht die Regierung auch verstärkt Hilfe bei den geschwächten Republikanern. Ein Ziel hätte Macron mit diesem Wahlergebnis aber erreicht: Er müsste sich nicht in einer "Kohabitation" mit einem Premier einer anderen Partei arrangieren. In einer solchen Konstellation geht einem französischen Präsidenten ein bedeutender Teil seiner sonst sehr umfangreichen Machtbefugnisse verloren.

Triumphierende Macron-Gegner

Mélenchon sprach nach der Wahl von einer "völlig unerwarteten, nie da gewesenen Situation". Die Präsidentenpartei habe "keine Mehrheit weit und breit". Ähnlich äußerte sich Le Pen. Man habe das Ziel erreicht, Macron in eine Minderheit zu zwingen. Republikaner-Chef Christian Jacob kündigte an, mit seiner Partei in der Opposition zu bleiben. Eine Sprecherin von Macrons Regierung erklärte, nun werde man für die kommende Legislaturperiode das Gespräch mit "moderaten" Kräften im Parlament suchen. Die amtierende Premierministerin Elisabeth Borne wartete gut zweieinhalb Stunden, bevor sie reagierte und betonte, das Wahlergebnis habe zu politischen Risiken geführt, sei aber zu respektieren. Auch sie erklärte, im Parlament nach regierungsfähigen Mehrheiten suchen zu wollen. In Frankreich sind Koalitionsregierungen bislang unüblich.