Parlamentswahl in Frankreich

"Ensemble" erreichte laut dem vorläufigen Ergebnis 25,8 Prozent der abgegebenen Stimmen, "Nupes" 25,7 Prozent. Die Partei "Rassemblement National" der Rechtspopulistin Le Pen kam demnach auf 18,7 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei etwa 48 Prozent.

Für die Sitzverteilung in der Nationalversammlung sagt die Stimmenverteilung noch nicht viel aus, weil die Mandate nach dem Mehrheitswahlrecht vergeben werden. In der ersten Runde erreichten nach Angaben des französischen Innenministeriums nur fünf Kandidatinnen und Kandidaten eine absolute Mehrheit. In allen anderen der insgesamt 577 Wahlkreise entscheidet am kommenden Sonntag eine Stichwahl darüber, wer von den beiden bestplatzierten Kandidaten ins Parlament einzieht.