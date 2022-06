Parlamentswahl in Frankreich

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bei der Stimmabgabe in der ersten Runde der Parlamentswahl. (Ludovic Marin/AFP-Pool/AP/dpa)

Prognosen sehen derzeit Vorteile für das Macron-Lager. Vergeben werden die 577 Mandate nach dem Mehrheitswahlrecht. Ins Gewicht fallen am Ende nur die Stimmen für den Gewinner im jeweiligen Stimmbezirk. Das endgültige Ergebnis wird erst am Sonntag in einer Woche nach der zweiten Runde feststehen. Mit Spannung wird erwartet, ob es am Ende für Macrons Mitte-Lager weiterhin für eine Mehrheit in der Nationalversammlung reicht. Andernfalls würde es für ihn deutlich schwieriger, seine politischen Vorhaben durchzusetzen. Die Wahlbeteiligung fiel mit voraussichtlich unter 50 Prozent sehr niedrig aus.

Gegensätzliche Bewertungen

Vor der Wahl hatte sich Mélenchon mit seinem Bündnis aus Sozialisten, Grünen und Kommunisten Hoffnungen gemacht, Premierminister werden zu können. Er wertete sein Abschneiden als Erfolg und erklärte am Abend: "Die Wahrheit ist, dass die Präsidentschaftspartei in der ersten Runde geschlagen und besiegt ist". Zum ersten Mal erreiche ein wiedergewählter Präsident bei der Parlamentswahl nicht die Mehrheit.

Dessen Premierministerin Borne bezeichnete die politischen Kontrahenten dagegen als chancenlos für eine Mehrheit: "Wir sind die einzige politische Kraft, die in der Lage ist, eine Mehrheit in der Nationalversammlung zu bekommen". Sie warnte zudem indirekt vor einem weiteren Erstarken der Linken mit den Worten, man könne das "Risiko von Instabilität" nicht eingehen. Sie und das Mitte-Bündnis hingegen stünden für Kohärenz und würden im Kampf gegen die Extreme nichts unversucht lassen.

Die Rechtsnationalistin Le Pen nannte das Abschneiden ihrer Partei einen "immensen Sieg" und rief ihre Anhänger zur Mobilisierung für die zweite Runde auf. Hochrechnungen sehen ihre Partei bei unter 20 Prozent.

Diese Nachricht wurde am 12.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.