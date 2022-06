Bei der ersten Runde der Parlamentswahl in Frankreich zeichnet sich eine niedrige Wahlbeteiligung ab. (dpa-news /AP/Jean-Francois Badias)

Vergeben werden die 577 Mandate nach dem Mehrheitswahlrecht. Ins Gewicht fallen am Ende nur die Stimmen für den Gewinner im jeweiligen Stimmbezirk. Das endgültige Ergebnis wird erst am Sonntag in einer Woche nach der zweiten Runde feststehen. Mit Spannung wird erwartet, ob es am Ende für Macrons Mitte-Lager weiterhin für eine Mehrheit in der Nationalversammlung reicht. Andernfalls würde es für ihn deutlich schwieriger, seine politischen Vorhaben durchzusetzen.

Mélenchon sieht Macron-Partei "geschlagen"

Vor der Wahl hatte sich Mélenchon mit seinem Bündnis aus Sozialisten, Grünen und Kommunisten Hoffnungen gemacht, Premierminister werden zu können. Er wertete sein Abschneiden als Erfolg und erklärte am Abend: "Die Wahrheit ist, dass die Präsidentschaftspartei in der ersten Runde geschlagen und besiegt ist". Zum ersten Mal erreiche ein wiedergewählter Präsident bei der Parlamentswahl nicht die Mehrheit.

