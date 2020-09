Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer will den Militärischen Abschirmdienst unter neuer Führung zur Speerspitze im Kampf gegen Rechtsextremismus bei der Bundeswehr machen.

Das sagte die CDU-Politikerin am Rande eines Truppenbesuchs in der Lüneburger Heide. Von der Neubesetzung der Leitung des MAD verspreche sie sich eine zusätzliche Dynamik. Zudem müsse die Zusammenarbeit des MAD mit anderen Stellen ausgebaut werden. - Der Präsident des MAD, Gramm, wird in den einstweiligen Ruhestand versetzt. Über seine Nachfolge soll laut dem Verteidigungsministerium in Kürze entschieden werden.



Der FDP-Obmann im Verteidigungsausschuss, Müller, sagte im Deutschlandfunk, ihm sei nicht plausibel, warum die Verteidigungsministerin von einem Tag auf den anderen entschieden habe, den MAD-Chef loszuwerden. Der Linken-Verteidigungspolitiker Neu betonte, es bleibe zu klären, ob der MAD-Chef nur ein Bauernopfer sei, um Reformbemühungen der Ministerin vorzutäuschen.



Dem Truppengeheimdienst war in der Vergangenheit vorgeworfen worden, nicht entschieden genug gegen Rechtsextremismus in der Bundeswehr vorzugehen.

Diese Nachricht wurde am 25.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.