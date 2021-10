Amnesty International warnt vor Hungertoten in Folge der schweren Dürre in Madagaskar.

In einem in der Nacht veröffentlichten Bericht der Menschenrechtsorganisation ist von der ersten klimabedingten Hungersnot die Rede, die mehr als eine Million Menschen wegen einer seit November 2020 anhaltenden Trockenheit im Süden des Landes bedrohe. Die katastrophale Dürre verletze ihre Rechte auf Leben, Nahrung und Wasser. Die Untersuchung stützt sich auf Interviews mit Bewohnern in 17 Orten, welche Hungertote aus ihrem direkten Umfeld beklagt hätten. Laut Amnesty gibt es in Madagaskar keine offiziellen Statistiken zu Todesfällen im Zusammenhang mit der Dürre. Die Organisation gab die Zahl der Unterernährten in dem ostafrikanischen Inselstaat mit rund 33 Prozent an.



Viele der 3,5 Millionen Madagassen im Süden des Landes leben demnach von Ackerbau, Viehzucht oder Fischerei. Fehle Wasser, komme es zu Einkommensverlusten und Nahrungsengpässen. Daher müssten auf der anstehenden UNO-Klimakonferenz ehrgeizige Ziele zur Reduktion der Emissionen beschlossen werden.

Diese Nachricht wurde am 27.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.